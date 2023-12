Bundespolizei schlägt Alarm Keine Toiletten, keine Heizungen und kaum Jacken

Exklusiv | Berlin · Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schlägt Alarm: Bei der Kontrolle der Migration an den Grenzen fehlt es an fast allem - an Jacken, an beheizten Unterständen oder an Toiletten gerade für Polizistinnen. Wegen der Haushaltskrise dürfe bei der Bundespolizei nicht weiter gespart werden, fordert die GdP.

04.12.2023 , 21:30 Uhr

Beamte der Bundespolizei kontrollieren an der deutsch-polnischen Grenze. Die Arbeitsbedingungen für die Beamten sind laut GdP „skandalös schlecht“. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor einer weiteren Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für Bundespolizisten an den deutschen Grenzen, sollte die Bundesregierung wegen der Haushaltskrise Einsparungen im Sicherheitsbereich vornehmen. Der zuständige GdP-Chef Andreas Roßkopf sagte unserer Redaktion: „Schon jetzt sind die aktuell zugemuteten Arbeitsbedingungen an vielen Orten skandalös schlecht. So kann die Bundespolizei dem Anspruch an eine moderne Grenzpolizei nicht gerecht werden.“ Roßkopf betonte, es fehlten für den Winter beheizbare Kontrollunterständen sowie Container mit Sozialräumen und Sanitäreinrichtungen. Thermojacken seien bei der eingesetzten Bundesbereitschaftspolizei nur als Poolausstattung vorhanden, „die im wöchentlichen Wechsel gereinigt und getauscht werden müssen“, beklagte der GdP-Chef. „Vielfach ist ein Toilettengang mit kilometerlangen Fahrten zu Tankstellen oder Gastronomiebetrieben verbunden“, so Roßkopf weiter. Insbesondere die Kolleginnen kritisierten, dass die „primitiven Bedingungen“ unzumutbar seien vor allem zur Wahrung der Menstruations-Hygiene. Roßkopf forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zum Handeln auf. Bereits im bisherigen Haushaltsvorschlag für 2024 fehlten rund 350 Millionen Euro für die Bundespolizei. „Die Ministerin muss weitere Sparmaßnahmen unbedingt verhindern“, sagte Roßkopf. Ansonsten drohe auch eine Verschärfung der Probleme bei der Kontrolle der Migration an den Grenzen. Kürzlich hatte die Gewerkschaft die Zustände bereits in einem Brief an Ministerin Faeser beklagt. Darin heißt es, seit Oktober führe man auch an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz Grenzkontrollen durch und setze die seit bereits 2015 bestehenden Kontrollen zu Österreich fort. Man habe festgestellt, dass trotz stark sinkender Aufgriffszahlen in einigen Grenzabschnitten ein Abzug von Kräften verweigert werde, obwohl kein zwingender taktischer Bedarf bestehe. „Dies führt zu einem weiteren unnützen Anwachsen von Mehrarbeit, Belastung und zur Nichtverfügbarkeit von Polizeikräften für andere Einsatzlagen“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Die GdP fordert daher, Beamte abzuziehen und entsprechend der Vorgabe von Ministerin Faeser nur „flexibel, je nach aktueller Lage“ einzusetzen.

(has)