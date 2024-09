Bundespolizei-Gewerkschaft zu Grenzkontrollen „Das ist längst überfällig“

Die Deutsche Bundespolizeigewerkschaft (DPolG) begrüßt die angekündigten Kontrollen an den deutschen Grenzen. „Das ist auch längst überfällig. Der Schritt von Frau Faeser ist klug und erhöht auch den Druck auf die Koalition. Und es ist ein starkes Signal für Europa, insbesondere für die deutschen Anrainerstaaten, die dadurch sehen, dass es so wie bisher nicht weiterlaufen kann“, sagte Heiko Teggatz, Bundesvorsitzender, unserer Redaktion. „Ich gehe davon aus, dass wir in einigen Wochen unser Personal an den Grenzen sogar reduzieren können, weil andere europäische Staaten unserem Beispiel folgen und ebenfalls wieder kontrollieren werden“, betonte Teggatz.