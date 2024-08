Initiative „Zu gut für die Tonne“ Özdemir kämpft mit Riesen-Kühlschrank gegen Lebensmittelverschwendung

Was gehört überhaupt in den Kühlschrank und was nicht? Und in welchen Fächern sollten Gemüse, Fleisch und Milchprodukte am besten gelagert werden, damit sie möglichst lange halten? All diese Fragen beantwortet der interaktive Kühlschrank – und sorgt damit für so manchen Aha-Effekt, auch beim Bundeslandwirtschaftsminister: „Ich musste selber erst lernen, dass einheimisches Obst wie Beeren und Kirschen eher in den Kühlschrank gehören, Zitrusfrüchte und Mangos dafür aber nicht.“