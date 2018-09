Bundeskanzlerin in Litauen: Koalition wird nicht wegen Maaßen-Streit platzen

Streit mit SPD : Koalition wird nach Merkels Aussage nicht wegen Maaßen platzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht im Rahmen eines Treffens mit Litauens Präsidentin Grybauskaite im Präsidentenpalast. Foto: dpa/Mindaugas Kulbis

Vilnius Bei ihrem Besuch in Litauen äußert sich Angela Merkel zur Affäre „Maaßen“. Der Koalitionspartner SPD fordert die Entlassung des Verfassungsschutz-Präsidenten. Die Kanzlerin will den Streit beilegen.

Die große Koalition wird nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht wegen des Streits über Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen platzen.

Das sagte die Kanzlerin am Freitag am Rande eines Besuchs in Vilnius.

„So wichtig wie die Position des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird“, sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit ihren drei baltischen Amtskollegen in Vilnius.

Die Gespräche der Parteichefs würden am Dienstag fortgesetzt, bekräftigte Merkel. Ein Krisentreffen, zu dem die Kanzlerin am Donnerstag die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer geladen hatte, hatte keine Lösung gebracht. Führende SPD-Politiker pochen weiter auf einen Ablösung von Maaßen, dem vom Bundesinnenminister Seehofer trotz umstrittener Aussagen zu ausländerfeindlichen Vorfällen in Chemnitz wiederholt das Vertrauen ausgesprochen wurde.

Der Verfassungsschutz-Präsident steht wegen einer umstrittenen Äußerung zu den Ausschreitungen in Chemnitz in der Kritik. Er hatte die Echtheit von Videos angezweifelt, die zeigen sollen, wie Rechte Ausländer durch die Stadt treiben.

(Reuters)