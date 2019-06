Bundeskanzlerin zum Rezo-Video : „Damit gehe ich jetzt mal locker um“

Goslar Die Partei habe zu abwehrend auf das Video „Die Zerstörung der CDU“ von Youtuber Rezo reagiert, sagte die Bundeskanzlerin am Mittwoch in Goslar. Die Christdemokraten müssten lernen, mit einer solchen Kritik entspannter umzugehen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ungewöhnlich deutlich Fehler ihrer Partei im Umgang mit dem CDU-kritischen Video des Youtubers Rezo eingeräumt. „Das eigentliche Manko – und das wissen wir aber inzwischen auch – war, dass man es zu abwehrend gesehen hat“, sagte Merkel am Mittwoch in einer Diskussion mit Schülern in der historischen Kaiserpfalz in Goslar.