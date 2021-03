Corona-Pandemie : Merkel droht den Ländern mit mehr Bundeskompetenz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beantwortet im Bundestag Fragen der Abgeordneten. Mit einem neuen Infektionsschutzgesetz, das ihr mehr Kompetenzen einräumen würde, müsste die CDU-Politikerin ebenfalls ins Parlament. Foto: AP/Markus Schreiber

Die Kanzlerin bevorzugt den kooperativen Regierungsstil. Nach dem Debakel der letzten Ministerpräsidentenkonferenz sinnt sie aber über mehr Bundeskompetenz nach – und findet Unterstützer.

Angela Merkel ist eine große Bewunderin des ersten Kanzlers der Bundesrepublik. Der Rheinländer Konrad Adenauer (CDU) galt vor allem in seinen späten Regierungsjahren als Mann „der einsamen Beschlüsse“. Inmitten des föderalen Systems der Bundesrepublik war er der erste und letzte Kanzler zugleich, der mit klaren Direktiven den Kurs vorgab. Die in der Verfassung verankerte Richtlinienkompetenz des Chefs der Bundesregierung war ihm auf den Leib geschneidert.

Doch so sehr die protestantische Preußin den Katholiken Adenauer als Vorbild ansieht, seinen bisweilen vordemokratisch anmutenden Führungsstil lehnt sie ab. Wirklich? Bei ihrem TV-Auftritt am Sonntag, der schon jetzt das Attribut historisch verdient, hat sie zum ersten Mal eine Abkehr vom bisherigen Format der gemeinsamen Runden mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten angedeutet. Vielleicht ist sie auch deshalb trotz steigender Corona-Ansteckungen so zurückhaltend, ein neues Treffen mit den Länderchefs anzuberaumen. Obwohl der ihr zugewandte baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heftig darauf drängt.

Die Kanzlerin hat als Alternative zum Format der Ministerpräsidentenkonferenz eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ins Spiel gebracht. Das könnten der Bundestag und als Länderkammer der Bundesrat beschließen. In einem solchen Gesetz könnten sehr genau die Bedingungen formuliert sein, unter denen die Kommunen eine Notbremse ziehen oder Beschränkungen des öffentlichen Lebens anordnen müssten. „Im Gesetz müsste stehen, wann eine Ausgangssperre angeordnet werden darf oder andere gravierende Maßnahmen durchgeführt werden können“, meint der Leipziger Staatsrechtler Christoph Degenhart, der ein solches Regelwerk für viel demokratischer hält als die Runden „mit den Landesfürsten unter Ausschließung des Parlaments“.

Tatsächlich würde der Ministerpräsidentenkonferenz viel von ihrer spontanen Krisenbewältigung genommen. Ein Gesetz könnte nicht so leicht von einzelnen Länderchefs wie jetzt im Fall von Berlin, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland außer Kraft gesetzt werden wie die nur auf gegenseitiger Vertrauensbasis vereinbarte Notbremse. Niemand kann die Länderchefs Michael Müller (Berlin), Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) oder Tobias Hans (Saarland) daran hindern, die Notbremse bei Überschreiten der Indizidenz von 100 nach eigenem Gutdünken auszusetzen oder zu verwässern.

Allerdings braucht die Verabschiedung einer Novelle des Infektionsschutzgesetzes Zeit. Und die Länder dürften ihre Interessen über den Bundesrat einbringen. Gut möglich, dass sie nur dann zustimmen, wenn es Öffnungsklauseln gibt. Damit wäre kaum mehr Bundeskompetenz gewonnen. Es käme dann auf die Autorität der Kanzlerin an, möglichst wenige Ausnahmen zuzulassen. Die Gesundheitsämter hätten dann aber einen einheitlichen Kriterienkatalog, nach dem sie Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft setzen müssten oder lockern könnten.

Der zweite Weg wäre der Artikel 74, Nr. 19 des Grundgesetzes. Er erlaubt allein dem Bund, „Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten“ zu erlassen. Dazu müsste ein Gesetz geschaffen werden, das es ausschließlich der Bundesregierung oder einem von ihr bestimmten Gremium erlaubt, solche Anordnungen in Kraft zu setzen. Doch auch hier sitzt der Teufel im Detail. Denn gegen ein solches Gesetz könnte der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit Einspruch erheben. Das dürfte auch passieren, wenn die Länder mit der kompletten Übertragung der Kompetenz in der Pandemiebekämpfung auf den Bund nicht einverstanden sind. Um die Länderkammer im Bundestag zu überstimmen, ist das gleiche Quorum notwendig, also wiederum eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die dürfte aber für die große Koalition in weiter Ferne liegen. Die Opposition, gleich ob Grüne, Linke oder rechte AfD, wird dazu nicht die Hand reichen.

Im Kanzleramt werden solche Pläne folglich als zu theoretisch verworfen. Im politischen Raum hat sie der Rechtsprofessor Christoph Möllers von der Humboldt-Universität Berlin vorgeschlagen, der auch Organe des Bundes wie Bundestag oder Bundesregierung bei vielen Prozessen vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten hat. Es könnte neben der Praxisferne auch ein weiterer Grund für Merkels Ablehnung vorliegen. Will die Bundeskanzlerin die Corona-Pandemie wirklich mit „einsamen Beschlüssen“ besiegen, riskiert sie mitten in der Krise eine unzeitige Auseinandersetzung mit den Ländern. Das ist das Letzte, was die Bürgerinnen und Bürger jetzt akzeptieren würden.