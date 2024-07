Sommerpressekonferenz in Berlin Scholz will erneut als Kanzler kandidieren

Bundeskanzler Olaf Scholz will bei der Bundestagswahl 2025 wieder als Kanzlerkandidat der SPD antreten. Das hat Scholz bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin bekanntgegeben. Er werde nicht dem Beispiel von US-Präsident Joe Biden folgen, sagt er. Sein Ziel sei es, geschlossen mit seiner Partei in die Bundestagswahl zu gehen. „Ich werde als Kanzler antreten, um erneut Kanzler zu werden.“