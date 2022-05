Kanzler auf Afrika-Reise : Scholz langer Atem

Meinung Pretoria Kanzler Olaf Scholz beendet mit einem Besuch in Südafrika seine Afrika-Reise. Warum der Kanzler versucht, sein Image zu verbessern und doch an seiner Politik festhalten wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kanzler im Cockpit des Militärtransporters A400 M. Der Kanzler bei deutschen Truppen im Ausland, bei Kampfschwimmern in der Wüste. Der Kanzler im Gespräch mit Journalisten im Flugzeug. Militärische Ehren in Südafrika vor den ehrwürdigen Union Buildings. Die Reise nach Afrika ist auch eine Kommunikationsoffensive, für Scholz bislang eher ungewöhnlich. Doch er muss sein Image der vergangenen Wochen korrigieren.

Die Haltung des Kanzlers zum Krieg in der Ukraine, eher zurückhaltend, abwägend, ist gar nicht so unbeliebt in der Bevölkerung - aber er dringt mit seinen Botschaften nicht so durch wie er das gerne hätte. Und so versuchen er und sein Team das Bild des eher verstockten, unnahbaren Politikers zu ändern.

Scholz ist aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und dessen Folgen besorgt, deutlicher als er es öffentlich sagt - man merkt es an Halbsätzen, an Fragen, die unbeantwortet bleiben. An langem Schweigen, bevor er etwas sagt. An eingeübten Formulierungen, auf die er immer wieder zurückkommt.

Doch diese Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen erschöpft. Scholz braucht mehr kommunizierende Röhren. Scholz braucht mehr Rückkopplung in seine Partei und in die Fraktion. In der Partei ist man etwa sehr entsetzt über die Leistung der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, an der Scholz weiter festhält. Man kann ahnen, dass es auch darum geht, dass er bei einer Personalie, die er entschieden hat, nicht zurückrudern will. Zumal Frau Lambrecht auch die Parität im Kabinett, die er versprochen hatte aufrecht erhält. Doch das Entsetzen über mangelndes politisches Fingerspitzengefühl und auch die Beschwerden aus dem Ausland sind kaum zu überhören.

Und der Kanzler muss hinhören, sich rückkoppeln - in die Länder und auch in die Opposition. CDU-Chef Friedrich Merz fordert diese Einbindung - und in Kriegszeiten hat er auch ein gewisses Recht darauf.

Vielleicht ist es der SPD-Politiker Scholz, der den Deutschen bald sagen muss, dass das Leben, das sie bislang kannten, so nicht mehr weitergeht. Dass nichts mehr selbstverständlich so ist, wie es bis vor der Pandemie und dem Ausbruch des Krieges in Europa war. Aber auch die Hoffnung vermitteln, dass in Veränderungen Chancen stecken.

Scholz braucht einen langen Atem. Bisher hat er ihn bewiesen. Doch ohne das Mitnehmen vieler auf seinem schwierigen Weg, wird es nicht gehen.

(mün)