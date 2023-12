Ziel 1,5 Grad Bundeskabinett verabschiedet erste Strategie für Klimaaußenpolitik

Neben dem Auswärtigen Amt waren das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium und das Entwicklungshilfeministerium an der Erarbeitung beteiligt. Klimaschutz sei „für unsere Regierung eine Querschnittsaufgabe“, erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). „Wir sind dann am stärksten, wenn wir unsere unterschiedlichen Interessen im Klima-, Energie und Handelsbereich auf dem Weg in eine kohlenstofffreie Wirtschaft miteinander in Einklang bringen.“