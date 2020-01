Nur noch bei Lebensgefahr : Lambrecht bringt Verbot von Geschlechts-OP an Kindern auf den Weg

Berlin Geschlechtsangleichende Operationen an Kindern sollen künftig verboten werden. Damit reagiert die Bundesjustizministerin auf eine Forderung von Intersexuellen-Vereinigungen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will sogenannte geschlechtsangleichende Operationen an Kindern verbieten. Wie ein Sprecher am Dienstag in Berlin sagte, soll gesetzlich klargestellt werden, dass solche Eingriffe an Kindern nur in unaufschiebbaren Fällen oder bei Lebensgefahr zulässig sind. Damit werde eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag umgesetzt.