Gipfeltreffen in Berlin : Innenministerin Faeser berät mit Kommunen über Versorgung der Kriegsflüchtlinge

Berlin Der Winter steht vor der Tür und die Frage nach der Versorgung der Flüchtlinge drängt. Die Kommunen sollen angesichts der steigenden Zahlen von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern mehr Unterstützung bekommen. Innenministerin Faeser trifft sich am Dienstag mit Vertretern von Kommunen und Ländern.

Sie seien stark belastet und kämen an die Grenzen ihrer Kapazität, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Montag beim Besuch des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg. Die SPD-Politikerin will unter anderem weitere Bundesimmobilien zur Verfügung stellen, die als Unterkünfte genutzt werden könnten. Am Dienstag will sie sich mit Vertretern von Kommunen und Ländern treffen, um die Flüchtlingshilfe zu koordinieren - auch im Hinblick auf die Wintermonate, wie Faeser betonte.