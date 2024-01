Bauernproteste werden wieder stärker Widerstand gegen Ampel-Sparpaket wächst

Die am Montag gestarteten bundesweiten Bauernproteste gegen Subventionskürzungen sollen an diesem Mittwoch wieder verstärkt werden. Mit erheblichen Verkehrsbeschränkungen ist wegen vieler Straßenblockaden und des gleichzeitigen Bahnstreiks zu rechnen. Trotz der Proteste ist die Bundesregierung nicht bereit, weitere Teile ihres Sparpakets für den Bundeshaushalt zurückzunehmen. Das Kabinett hatte das Paket am Montag bereits im Umlaufverfahren beschlossen. Am Donnerstag soll es dazu eine Expertenanhörung im Bundestag geben. Der Haushaltsausschuss des Parlaments soll den Etat am 18. Januar beschließen. Die Verabschiedungen in Bundestag und Bundesrat sind am 1. und 2. Februar geplant.