Haushaltsdebatte Was noch mehr Sondervermögen bringen sollen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert ein Sondervermögen für „große öffentliche Investitionen in Infrastruktur“. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi sagte „Zeit Online“, dazu gehöre der Ausbau eines Wasserstoffnetzes und der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, der Ausbau der Stromnetze, aber auch Investitionen in Bildungsinfrastruktur, also Kitas und Schulen. Auf einen konkreten Milliardenbetrag will sich der DGB nicht festlegen, verweist aber auf einen früheren Vorschlag, mit dem Gewerkschaften und Industrie einen Fonds in Höhe von 460 Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre ins Spiel gebracht hatten. „Es sind enorme zusätzliche Investitionen notwendig“, meinte Fahimi.