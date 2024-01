Keine Aussetzung der Schuldenbremse geplant Finanzminister Lindner will bei Ahrtal-Hilfen ohne neue Schulden auskommen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Hilfen für die Flutopfer im Ahrtal von 2,7 Milliarden Euro im laufenden Jahr ohne zusätzliche Schulden aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Das erfuhr unsere Redaktion aus Koalitionskreisen. Die Ahrtal-Hilfe ist dementsprechend in der so genannten Bereinigungsvorlage Lindners für den Haushaltsausschuss des Bundestags für die Sitzung am 18. Januar bereits enthalten. Dort heißt es in einer Fußnote zur Ahrtal-Hilfe: „Ausbringung eines Ansatzes zur bedarfsgerechten Ausstattung des Sondervermögens ,Aufbauhilfe 2021´ im Haushaltsjahr 2024 nach den im Bundesverfassungsgerichtsurteil ausgeführten Maßstäben“.