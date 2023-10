Nach enttäuschender Steuerschätzung Ampel steuert bei Haushaltsverhandlungen auf neue Konflikte zu

Die Grünen wollen sich in den Verhandlungen für bessere Sozialleistungen und mehr staatliche Investitionen einsetzen. Im Gegenzug sollen umweltschädliche Subventionen abgebaut werden. „Gerade in Zeiten hoher Preise muss soziale Gerechtigkeit auch in den Haushaltsberatungen ganz oben stehen“, sagte Grünen-Fraktionschefin unserer Redaktion. Deshalb werde die Koalition unter anderem das Bürgergeld ab Januar um 61 Euro monatlich erhöhen. Dabei wollen es die Grünen aber nicht belassen. „Aus unserer Sicht gäbe es einige Möglichkeiten, die finanziellen Spielräume für sozial gerechte Politik zu erhöhen. Allen voran durch den im Koalitionsvertrag vereinbarten Abbau umweltschädlicher Subventionen“, sagte Dröge. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven-Christian Kindler, betonte darüber hinaus die Wichtigkeit von mehr öffentlichen Investitionen. „Stabilisierende oder konjunkturelle Maßnahmen müssen angesichts der Haushaltslage wirksam und zielgerichtet sein. Das gelingt am nachhaltigsten über öffentliche Investitionen, insbesondere vor Ort in den Kommunen“, sagte Kindler.