Kabinettsbeschluss erst in der Sommerpause Haushaltsstreit zwingt Scholz, Habeck und Lindner zum Nachsitzen

Hintergrund sind anhaltende Meinungsverschiedenheiten über die notwendigen Konsolidierungsschritte im Haushalt, in dem nach Schätzungen ein Finanzloch von etwa 25 Milliarden Euro durch Kürzungen und Umschichtungen geschlossen werden muss. Scholz, Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) und Lindner versuchen seit Wochen in vielen Spitzengesprächen zu einer Verständigung zu kommen – so auch erneut an diesem Mittwoch. Dabei geht es auch um Maßnahmen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandorts, die gemeinsam mit dem Haushaltsentwurf beschlossen werden sollen.