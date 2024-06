SPD und Grüne fordern Lockerung Hochwasser stellt Lindners Schuldenbremse in Frage

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war am Montag in die Hochwasserregion gereist und hatte dort Erwartungen an finanzielle Hilfen des Bundes geweckt. „Wir werden natürlich auch hinterher die geübte Praxis der Solidarität, die wir in Deutschland haben, weiter voranbringen“, sagte Scholz. „Das haben wir an vielen, vielen Stellen in Deutschland getan, und das werden wir auch hier machen“, so der Kanzler.