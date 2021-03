Scholz plant laut „Spiegel“ 150 Milliarden zusätzliche Schulden : Bundeshaushalt: FDP wirft der großen Koalition „unkontrollierte Ausgabenwelle“ vor

Die FDP hat Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert, die Neuverschuldung des Bundes 2021 und 2022 um insgesamt 150 Milliarden Euro weiter zu erhöhen. „Zu früh, zu viel, zu verschuldet – Union und SPD nutzen die letzten Tage vor Ostern, um den Bundeshaushalt mit weiteren Schulden aufzupumpen", sagte FDP-Chefhaushälter Otto Fricke unserer Redaktion.

Dabei bleibe etwa eine 50-Milliarden-Rücklage ungenutzt. "Die Pandemie darf weder Entschuldigung noch Deckmantel für eine unkontrollierte Ausgabenwelle sein. Zusätzliche 150 Milliarden Schulden für den Bund – 70 Milliarden in 2021 und 80 Milliarden in 2022 – bedeuten rund 2000 Euro zusätzliche Schulden für jeden Bürger. Geld, das unsere Kinder und Enkel mitsamt Zinsen werden zurückzahlen müssen", warnte Fricke. "Neue Schulden sind in dieser Höhe weder begründet noch zu rechtfertigen. Das zeigt: Obwohl sie Olaf Scholz kurz vor Ostern vorlegt, sind Nachtragshaushalt und Eckwerte für den Steuerzahler faule Eier statt Ostereier", erklärte der FDP-Politiker.