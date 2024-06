Bundeshaushalt und Schuldenbremse Lindner droht im Haushaltsstreit offen mit Koalitionsbruch

Die Grünen stellten sich an die Seite der SPD und gegen Lindner. „Der Wahlkampf ist jetzt vorbei, es würde allen gut tun, von Maximalpositionen runter zu kommen“, sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch unserer Redaktion. „Wir sollten uns an der Realität orientieren. Der Angriffskrieg Russlands kostet uns Milliarden, hinzu kommen Milliarden Schäden durch die Hochwasser-Katastrophen. Das Haushalts-Loch ist enorm“, sagte der Grünen-Politiker. „Wir werden über Einsparungen reden und genauso über Investitionen. In Sicherheit und Schutz der Bevölkerung, in Zukunftstechnologien und Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit“, so Audretsch. „In dieser Lage wären Steuersenkungen für die Reichsten in Milliardenhöhe völlig unverantwortlich. Wenn sich die Lage verändert, kann man nicht einfach an Glaubenssätzen festhalten und weitermachen als wäre nichts“, sagte Audretsch mit Blick auf Lindner, der für 2025 und 2026 unlängst Steuererleichterungen im Umfang von 23 Milliarden Euro angekündigt hatte.