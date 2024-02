Bundestag billigt Haushalt 2024 Deutschland braucht schnell eine große Reformagenda

Erstmals seit 2019 soll der Bund im laufenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Der Bundestag hat am Freitag den entsprechenden Bundeshaushalt nach langem Gezerre beschlossen. Dass die Ampel-Koalition nach dem Verfassungsgerichtsurteil im November eine Lücke von 60 Milliarden Euro schließen konnte, ohne erneut die Schuldenbremse zu lösen und ohne an dieser schwierigen Aufgabe zu zerbrechen, war ein politischer Erfolg – so umstritten manche Etatkürzung und Mehrbelastung für Bürger und Unternehmen auch sind. Doch dem Prestigegewinn, den daraus in erster Linie die FDP und ihr Finanzminister Christian Lindner ziehen, stehen hohe politische Kosten gegenüber: Schon Einschnitte mit geringem fiskalischen Effekt wie etwa beim Agrardiesel lösen massiven Protest aus, verstärken die gesellschaftlichen Spannungen und verringern die Chancen der Ampel auf Wiederwahl.