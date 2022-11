Bericht des Finanzministeriums : Oktober schaufelt deutlich mehr Steuereinnahmen in die Staatskasse

Berlin Trotz der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie ist das Bruttoinlandprodukt im Sommer gestiegen. Nun klingelt auch beim Finanzamt die Kasse.

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind nach zwei Monaten mit Rückgängen im Oktober wieder deutlich gestiegen. Sie legten um 6,1 Prozent auf 56,67 Milliarden Euro zu, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wird. Das Plus spiegele die zuletzt überraschend gute konjunkturelle Entwicklung wider. Trotz Belastungen durch den Krieg in der Ukraine war das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Sommer gegenüber dem Frühjahr um 0,3 Prozent gewachsen.