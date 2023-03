Eckwerte für Bundeshaushalt 2024 Lindner verschiebt Haushaltsbeschluss wegen Ampel-Streitigkeiten

Vor allem Grüne und FDP streiten über die Richtung der Finanzpolitik, die SPD hält sich vornehm zurück. Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Lindner stellvertretend für die von den Grünen geleiteten Ministerien in einem öffentlich gewordenen Brief aufgefordert, keine Vorfestlegungen im Haushalt für Ausgaben zu treffen, über die man sich nicht einig sei. Die Grünen befürchten, Lindner stelle die Weichen so, dass am Ende für das Lieblingsprojekt der Grünen, die Kindergrundsicherung, nicht genügend Geld vorhanden ist. Lindner hatte Sympathie für die weitere Aufstockung des Wehretats gezeigt. Zudem will er die Aktienrente möglichst weiter aufstocken.