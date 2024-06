Sondervermögen für Investitionen gefordert Industrie stellt sich im Haushaltsstreit gegen Finanzminister Lindner

Die Wortmeldung des Industrieverbands fällt mitten in die laufenden Haushaltsgespräche. Im Bundesetat 2025 fehlen zwischen 25 und 30 Milliarden Euro, die Lindner vor allem durch Einsparungen ausgleichen will. SPD und Grüne stemmen sich dagegen und dringen auf neue Schulden. Das schließe der Koalitionsvertrag aus, hält Lindner entgegen. Sollten sich die Koalitionspartner daran jetzt nicht mehr halten, sei die Koalition am Ende. Am Donnerstag traf sich Lindner mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) zu einem weiteren Haushaltsgespräch. Viel Zeit bleibt ihnen zur Lösung des Etatproblems nicht mehr, denn Scholz reist am Donnerstag zum G7-Gipfel nach Süditalien, Habeck kommende Woche nach China. Am 3. Juli soll das Kabinett den fertigen Etat aber bereits beschließen.