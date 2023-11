Weichenstellungen für Bundeshaushalt 2024 Ampel beschließt viele Mehrausgaben trotz des historischen Verfassungsurteils

Deshalb endete die Sitzung der Haushälter erstmals auch nicht mit einem Beschluss, sondern nur mit vielen einzelnen Vorentscheidungen. In der kommenden Woche muss der Ausschuss nochmals ran an den Etat, um ihn dann, so die Hoffnung, endgültig zu beschließen und am 1. Dezember vom Bundestag noch rechtzeitig absegnen zu lassen. So will die Koalition verhindern, dass der Bund im nächsten Jahr nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung wirtschaften muss – und neue Projekte zunächst nicht umgesetzt werden könnten.