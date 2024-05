Ampelkoalition ringt um Bundeshaushalt 2025 Wer zuerst nachgibt, ist im Haushaltspoker der Dumme

Welche Ausgabensummen sie konkret für 2025 bei Christian Lindner (FDP) erbeten haben, wird sich also erst in den kommenden Tagen herausstellen. Doch klar war am Donnerstag: Kaum ein Ministerium wollte sich an das Ausgabenlimit halten, das Lindner vorgegeben hatte. „Kein Ministerium, das schlau ist, richtet sich zu Beginn der Haushaltsverhandlungen nach solcher Vorgabe“, war aus einem der großen Ministerien zu hören. Denn wer zu bescheiden oder konstruktiv auftritt, hat auf dem großen Ausgabenbasar schon verloren. In Summe dürften die Ausgabenwünsche aller Häuser also deutlich über dem liegen, was Lindner für finanzierbar hält. Im Frühjahr 2023 lagen die Ausgabenwünsche für 2024 um 70 Milliarden Euro über Lindners Vorgabe, in diesem Jahr dürfte das für 2025 ähnlich ausgehen.