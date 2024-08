Fragen und Antworten zu den Haushalts-Gutachten Warum die Ampel jetzt neu über den Bundeshaushalt verhandeln muss

„Auch wenn rein rechtlich grundsätzlich die Möglichkeit bestehen sollte, der Bahn Mittel in Form von Darlehen statt struktureller Ausgaben zur Verfügung zu stellen, teilt das Bundesfinanzministerium die Einschätzung des wissenschaftlichen Beirats, dass sich die Wirtschaftlichkeit einer solchen Darlehensvergabe nur schwer begründen ließe“, ließ Lindner mitteilen. Als Alternative schlägt er vor, der Bahn weiteres Eigenkapital von bis zu 3,6 Milliarden Euro zuzuführen. An die Autobahngesellschaft möchte Lindner aber gar kein Darlehen mehr geben. Die geplante Summe von acht Milliarden Euro könne mithin nur noch teilweise erzielt werden, was neue Verhandlungen nötig mache, so Lindner. „Auch Maßnahmen zur Stärkung der Treffsicherheit der Sozialausgaben, über die bislang keine politische Einigung erzielt werden konnte, könnten den Handlungsbedarf reduzieren“, so Lindner. Für den FDP-Chef sind Kürzungen auch im Sozialbereich kein Tabu.