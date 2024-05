Debatte um Schuldenbremse Maximale Uneinigkeit in der Ampel über Bundeshaushalt

Alle Ministerien sollen mehr Geld gefordert haben, als Lindner bereit ist, ihnen zu geben. Das gilt besonders für das Außen-, das Entwicklungs- und das Verteidigungsministerium. Insgesamt dürften die Mehrforderungen deutlich im zweistelligen Milliardenbereich liegen, und zusätzlich muss die Koalition ein Haushaltsloch von 20 bis 30 Milliarden Euro stopfen. Da die Vorstellungen, wie man zu einem ausgeglichenen Haushalt kommt, zwischen SPD, Grünen und FDP weit auseinander liegen, werden voraussichtlich wieder die großen Drei – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Lindner – am Ende entscheiden müssen, wo die Prioritäten der Ampel im Wahljahr 2025 liegen sollen. Dies wird kaum vor der Europawahl am 9. Juni passieren. Aber es muss unmittelbar danach geschehen, denn es ist erklärtes Ziel der Koalition, den Haushalt vor der Sommerpause am 3. Juli im Kabinett zu beschließen. Lindner allerdings könnte auch gut damit leben, wenn ein Haushaltsbeschluss vorerst nicht zustande käme: Er bliebe zumindest seiner Linie treu.