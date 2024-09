Haushaltsdebatte im Bundestag Ein Auftakt der Lustlosigkeit

„Trotz aller Bemühungen“ habe man die globale Minderausgabe „nicht so reduzieren können, wie wir uns das vorgenommen haben“, gesteht Lindner ein. Übliche Staatspraxis sei eine GMA von höchstens zwei Prozent des Gesamthaushalts. Bei geplanten Ausgaben von 490 Milliarden Euro wären also eigentlich nur 9,6 Milliarden Euro GMA tragfähig. Geradezu dankbar ist Lindner deshalb dem SPD-Chefhaushälter Dennis Rohde, der geschworen hatte, die GMA bei den Haushaltsberatungen im Bundestag bis Ende November auf einen „einstelligen Miliardenbetrag“ herunterzudrücken. Aber der FDP-Chef ist ein Wolf im Schafspelz, denn er schiebt gleich noch eine kleine Drohung für die Koalitionspartner hinterher: Je höher die GMA am Ende des Jahres ausfallen werde, desto eher drohe im Jahresverlauf 2025 eine Haushaltssperre.