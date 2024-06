Einigung am Wochenende möglich Schlussspurt der Koalitionsspitzen zum Bundeshaushalt 2025

Dass es zu einem Aussetzen der Schuldenbremse kommen wird, gilt wegen der harten Position der FDP als unwahrscheinlich. Zuletzt hatte dies auch SPD-Chefin Saskia Esken nicht mehr zur Bedingung erklärt. SPD-Fraktionsvize Achim Post erinnerte dennoch erneut an diese Option. „Für uns hat Priorität, dass der Bundeshaushalt 2025 einen Schwerpunkt legt auf die Stärkung der äußeren, inneren und sozialen Sicherheit“, sagte er. Die Sicherheiten dürften dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Darum geht es uns und daher ist es notwendig, ohne Scheuklappen sehr genau zu prüfen, wie die dafür notwendigen Finanzmittel mobilisiert werden können“, sagte Post. Eine Option sei zum Beispiel die Anwendung der Notlagenklausel im Grundgesetz. „Diese erlaubt in Krisenzeiten, ich denke da an die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und mehrere nationale Flutkatastrophen in jüngerer Vergangenheit, eine höhere Kreditaufnahme“, sagte SPD-Vize Post.