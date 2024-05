Ringen um den Bundeshaushalt 2025 Die Ampel braucht einen großen Pakt

In diesem Jahr stehen dem Staat Steuereinnahmen von fast einer Billion Euro zur Verfügung, eine enorm hohe Summe. Doch auf der anderen Seite steigen in der alternden Gesellschaft auch die Sozialausgaben. Hinzu kommen zunehmende Anforderungen wegen der Kriege und Krisen in der Welt. Der Einnahmenanstieg ist nicht hoch genug, um die wachsenden Haushaltsprobleme der Ampel aufzulösen.