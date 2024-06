Kabinettsbeschluss am 3. Juli fraglich Der Koalition rennt beim Haushalt die Zeit davon

Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplante Kabinettsbeschluss zum strittigen Bundeshaushalt 2025 am 3. Juli ist nach Einschätzung von Fachpolitikern der Koalition kaum mehr zu schaffen. Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) sei noch bis Montag in China, der Kanzler kommende Woche beim EU-Gipfel und am 1. und 2. Juli in Warschau. Dadurch gehe wertvolle Zeit für die Haushaltsberatungen verloren, hieß es in Koalitionskreisen. Käme es doch noch zu einer schnellen politischen Einigung, müsse sie erst in den mehrere Hundert Seiten dicken Haushaltsplan eingearbeitet werden. Auch das koste Zeit, sodass ein pünktlicher Kabinettsbeschluss zum kompletten Haushaltsgesetz am 3. Juli unrealistisch sei, hieß es.