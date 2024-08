Ampel-Schlagabtausch zum Bundeshaushalt Der eine nassforsch, die anderen trotzig und beleidigt

In der Regierungsspitze ist Christian Lindner gerade allein zu Haus: Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) noch im Sommerurlaub weilen, bespielt der Bundesfinanzminister und FDP-Chef die politische Bühne im Alleingang. Am Donnerstag ließ er eine Bombe platzen. Lindner verbreitete die Ergebnisse der beiden Gutachten zum fragilen Teil der jüngsten Haushaltsbeschlüsse der Ampel-Spitzen – und lieferte ein Papier mit den Schlussfolgerungen des Finanzministeriums gleich mit. Am Sonntag legte Lindner publikaumswirksam nach. Im „ZDF-Sommerinterview“ erklärte er, er werde verfassungswidrige Ideen nicht mitmachen. Die Ampel müsse bis Mitte August noch einmal ran an den Bundeshaushalt 2025 und rund fünf Milliarden Euro einsparen.