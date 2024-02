Neue Ampel-Kontroverse um Bundeshaushalt 2025 Finanzminister Lindner will die Sozialausgaben einfrieren

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Ampelkoalition eine neue kontroverse Debatte über die Höhe der Sozialausgaben im nächsten Bundeshaushalt losgetreten. Der FDP-Chef forderte am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ ein dreijähriges Moratorium für Sozialausgaben, Subventionen und andere Leistungen. Am Freitag bekräftigte er seine Forderung, die Sozialleistungen zu begrenzen. Er sagte am Rande eines EU-Finanzministertreffens in Gent, Deutschland werde wegen der höheren Verteidigungsausgaben zwar nicht die soziale Sicherheit einschränken. „Das einzige, was wir tun müssen, ist, einige wenige Jahre nichts Zusätzliches zu beschließen“, sagte Lindner.