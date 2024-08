FDP und Union für Sozialkürzungen Im Bundeshaushalt fehlen laut Lindner wieder fünf Milliarden

Die Grünen dagegen sehen keine Notwendigkeit, neu über den Haushalt zu sprechen. „Es gibt keinen Grund neu zu verhandeln“, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. „Die Aufgabe des Finanzministers ist es, gemeinsame Lösungen möglich zu machen. Christian Lindner tut das Gegenteil“, so Audretsch. „Er stellt die Einigung einseitig in Frage, ohne Absprache in der Koalition, ohne Verständigung auf einen gemeinsamen Weg. Nun liegt es auch in der Verantwortung des Kanzlers, dafür zu sorgen, dass ein vereinbarter Kompromiss von allen in der Koalition getragen wird“, sagte er. „Kaputtsparen beim sozialen Zusammenhalt und beim Klimaschutz wird es nicht geben.“