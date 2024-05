Bundeshaushalt 2025 Alle gegen einen – Bundesfinanzminister Lindner gerät unter stärksten Druck

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gerät in der Diskussion um den Bundeshaushalt 2025 zunehmend unter Druck: SPD und Grüne verstärkten ihre Forderungen nach einer Lockerung oder dem Aussetzen der Schuldenbremse. Die FDP stemmt sich dagegen. Sie will den Haushalt mit Einsparungen und dem Abbau von Steuervergünstigungen ausgleichen. Die Union als größte Oppositionspartei wirft Lindner schwere strategische Fehler in der Haushaltspolitik vor, weil der FDP-Chef die Zügel in den Etatverhandlungen mit den Bundesministerien zu locker gelassen habe.