Gute Nachricht vor Haushaltsberatungen Unverhoffter Geldsegen für die Ampelkoalition

Die Ampelkoalition kann sich unmittelbar vor den abschließenden Haushaltsberatungen im Bundestag über einen unverhofften Geldsegen freuen: Die Rücklage des Bundes falle um 6,3 Milliarden Euro höher aus als bislang geplant, teilte das Finanzministerium bereits am Dienstag mit. „Die Mittel tragen zur Finanzierung von Mehrbelastungen im Bundeshaushalt 2024 bei“, erklärte das Haus von Finanzminister Christian Lindner (FDP). In der Ampel-Koalition wurde erwartet, dass damit auch die Finanzierung der Fluthilfe für das Ahrtal in Höhe von rund 2,7 Milliarden gesichert ist. Eine Aussetzung der Schuldenbremse für 2024 aus diesem Grund sei nicht mehr nötig. Allerdings will die Koalition an der Kürzung der Agrardiesel-Förderung für Landwirte festhalten.