Streit über Haushaltspolitik Ein unfreundlicher Briefwechsel zwischen Habeck und Lindner

Dieser Briefwechsel zwischen dem Vize-Kanzler von den Grünen und dem Vize-Vize-Kanzler von der FDP hat es in sich: Die von den Grünen geführten Ministerien könnten die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 nicht akzeptieren, weil offen sei, wie verabredete politische Projekte der Ampel bei Einhaltung der Schuldenbremse künftig finanziert werden sollten, schrieb Robert Habeck am 14. Februar an Christian Lindner. „Wir schlagen vor, darüber zu beraten, wie wir Einnahmen verbessern, den Abbau umweltschädlicher Subventionen vorantreiben sowie Programme identifizieren, die durch Ordnungsrecht ersetzt werden können“, so Habeck. „Wir bitten Sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig weitere Ausgaben priorisieren.“