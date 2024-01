Haushaltsausschuss beschließt 476-Milliarden-Etat Bundeshaushalt steht – aber auf wackeligem Fundament

Die Regierung musste nach dem Verfassungsgerichtsurteil von Mitte November in kurzer Zeit Milliardenlöcher im Haushalt stopfen. Dass sie an dieser Aufgabe nicht zerbrochen ist, ist anzuerkennen. Ein Sturz der Regierung hätte das Land ausgerechnet in einer Zeit destabilisiert, in der rechte Kräfte sich vereinen und radikalisieren.