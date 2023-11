Schwierige Verhandlungen So sieht der Fahrplan zum Haushalt 2024 aus

Am kommenden Donnerstag (23. November) findet dann der zweite und letzte Teil der sogenannten Bereinigungssitzung der Haushälter statt. Darin ringen die zuständigen Fachpolitiker der Fraktionen um letzte Anpassungen im Haushalt. Eine erste Sitzung war in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag ohne formellen Beschluss geblieben, weil das Urteil so weitreichende Folgen haben wird und angesichts dessen weiterer Beratungsbedarf besteht. Bei dem bevorstehenden zweiten Teil der Sitzung wird jedoch nicht erneut mit einem Verhandlungsmarathon bis in die frühen Morgenstunden gerechnet.