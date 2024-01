Bundeshaushalt 2024 steht Ampel will die Schuldenbremse notfalls doch noch lockern

Die Ampelkoalition behält sich vor, die Schuldenbremse im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Kriegslage in der Ukraine 2024 doch noch auszusetzen. „Der ukrainische Freiheitskampf darf am Ende nicht an konservativer Betrachtung von Schuldenregeln scheitern“, sagte der Chef-Haushaltspolitiker der SPD-Fraktion, Dennis Rohde, am Freitag bei der Vorstellung der jüngsten Haushaltsbeschlüsse der Koalition. Man habe die Notsituation im Bundeshaushalt 2024 jetzt noch nicht ausgerufen und die Schuldenbremse damit noch nicht ausgesetzt. Das sei eine politische Einigung gewesen, zu der aber auch gehöre, dass man darüber wieder diskutieren werde, wenn es wesentliche Veränderungen gebe und die Ukraine stärker unterstützt werden müsse.