Streit um Krankenhausreform : Lauterbach geht auf Hebammen zu

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, bei einer Pressekonferenz. (Archiv) Foto: dpa/Britta Pedersen

Exklusiv Berlin Nach heftiger Kritik an seinen Plänen für eine Krankenhausreform hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Hebammen Zusicherungen für die Finanzierung ihrer Arbeit gemacht. Zugleich will er die Reformen der Kliniken auf insgesamt vier Bereiche ausweiten - und nimmt unnötige Stationsaufenthalte in den Blick.