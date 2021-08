Revision des Urteils : Bundesgerichtshof kündigt „weitere Entscheidungen“ zum NSU an

Karlsruhe Im Juli 2018 ging der NSU-Prozess zu Ende, aber noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Beate Zschäpe und drei Mitangeklagte haben ihre Strafen nicht akzeptiert. Seit Monaten brüten die BGH-Strafrichter über den Revisionen. Nun wollen sie sich dazu erstmals äußern.

Das Urteil im NSU-Prozess ist noch nicht rechtskräftig, es wird derzeit am Bundesgerichtshof (BGH) überprüft - und nun gibt es offensichtlich erste Entscheidungen. Die obersten Strafrichterinnen und -richter in Karlsruhe kündigten am Donnerstag voraussichtlich für den 19. August eine Pressemitteilung an. Darin sollen „weitere Entscheidungen im sog. NSU-Verfahren“ bekanntgegeben werden, wie es hieß. Außerdem werde dann „über den weiteren Fortgang des Verfahrens“ informiert. (Az. 3 StR 441/20)