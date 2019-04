Bundesgerichtshof entscheidet : Flüchtling bekommt keine Entschädigung für rechtswidrige Abschiebehaft

Karlsruhe Ein afghanischer Flüchtling saß 2013 einen knappen Monat rechtswidrig in Abschiebehaft. Der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik sind dem Mann aber nicht zu Schadenersatz verpflichtet. Das entschied jetzt der Bundesgerichtshof.

Weder der Freistaat Bayern noch die Bundesrepublik müssen einem afghanischen Flüchtling eine Entschädigung für einen knappen Monat in Abschiebehaft zahlen. Die Anordnung der Haft sei in seinem Fall rechtmäßig gewesen, entschied der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag. Menschen, die unrechtmäßig in Haft saßen, haben nach Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention Anspruch auf Schadensersatz.