Trotz Protest: Bund will Ländern das Flüchtlingsgeld kürzen

Berlin Finanzminister Scholz plant eine Pauschale für die Kosten zur Versorgung von Flüchtlingen. Die Summe wird deutlich geringer sein als bisher. Länder und Kommunen wehren sich.

Scholz will nach Informationen aus Regierungskreisen für jeden anerkannten Flüchtling 16.000 Euro für fünf Jahre an die Länder überweisen, wobei es im ersten Jahr 6000, im zweiten 4000 und danach 2000 Euro geben soll. Mit diesem Geld sollen den Angaben der Länder zufolge aber auch die Kosten für nicht anerkannte, also etwa geduldete Geflüchtete abgedeckt werden. Bisher zahlte der Bund 4,7 Milliarden Euro an die Länder, künftig soll die Summe auf 1,3 Milliarden schrumpfen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kritisierte die Pläne von Scholz scharf. „Der Vorschlag des Bundesfinanzministers ist indiskutabel“, sagte Laschet unserer Redaktion. „Wer den Kommunen die Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft streichen will, provoziert Steuererhöhungen in den Kommunen wegen der Flüchtlinge – und zündelt damit an dem Konflikt, den wir gerade mühsam befrieden konnten.“ Laschet forderte, Scholz solle seine eigenen Worte ernst nehmen, dass Politik den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blick behalten müsse. Das sei nur zu erreichen, wenn der Bund auch weiterhin seiner Verantwortung gerecht werde, Länder und Kommunen angemessen bei der Daueraufgabe Integration zu unterstützen. „Wer in diesen Zeiten bei der Integration kürzt und hochverschuldete Kommunen mit sozialen Brennpunkte alleine lässt, hat jede Sensibilität für gesellschaftliche Prioritäten verloren.“ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nannte die geplante Pauschale „zu gering“. Olaf Scholz versuche sich zu Lasten der Länder davon zu stehlen, sagte Bouffier unserer Redaktion. „Ich gehe davon aus, dass es hier noch zu erheblichen Diskussionen zwischen Ländern und Kommunen auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite kommen wird.“ Auch Scholz’ Parteifreundin Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, übte Kritik. „Zwar steigen die Zugangszahlen bei den Geflüchteten nicht mehr, dennoch sind nach wie vor hohe Anforderungen an die Integrationsarbeit in den Ländern und Kommunen vorhanden“, sagte sie. „Vor diesem Hintergrund erwarten die Länder, dass der Bund die bestehenden Kosten wie in den vergangenen Jahren berücksichtigt und sich an diesen in angemessenem Umfang beteiligt.“