Bis zu fünf „Jahre der Knappheit“ : Christian Lindner warnt vor „ernstzunehmender Wirtschaftskrise“

Berlin Der Bundesfinanzminister hat sich im ZDF-„heute journal“ besorgt geäußert. Angesichts des russischen Angriffskrieges und der daraus resultierenden Folgen drohe eine schwere wirtschaftliche Krise.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor einer schweren wirtschaftlichen Krise gewarnt. „Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation“, sagte er am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“.

„Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten“, sagte der Minister. „Und in dieser Situation dürfen wir nicht wählerisch sein. Es geht ja um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit und dafür müssen wir eine Antwort finden.“ Daher sei es notwendig, über alle Möglichkeiten zu sprechen, auch über verlängerte Laufzeiten für die drei noch funktionsfähigen Kernkraftwerke in Deutschland.