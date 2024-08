Der Bundesdrogenbeauftragte „Tiktok muss für Kinder bis zwölf Jahre verboten werden“

Blienert Verbote sind an manchen Stellen sinnvoll. Es geht aber nicht ums Verbieten, sondern um besseren Schutz von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Suchtproblemen. Denn bei all jenen wirkt Werbung leider konsumfördernd. Bei Tabak und Alkohol haben wir noch einige Lücken: am Point of Sale, also am Verkaufsort etwa im Supermarkt oder an Tankstellen.