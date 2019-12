Reaktion auf Pisa-Studie : Karliczek will "nationale Kraftanstrengung" für bessere Bildung

Berlin Bundesbildungsministerin Anja Karliczek macht sich nach der Veröffentlichung der neuesten Pisa-Studie Sorgen, dass die Gruppe der leistungsschwachen Schüler weiter wachse. Sie fordert mehr „nationale Kraftanstrengung“.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich besorgt über die Leistungen der deutschen Schüler in der neuen Pisa-Studie gezeigt. Die von den Forschern der OECD festgestellte abflachende oder zunehmend negative Entwicklung könne "nicht unser Anspruch sein", sagte Karliczek am Dienstag in Berlin. So mache ihr Sorge, dass die Gruppe der leistungsschwachen Schüler wachse und gleichzeitig die Gruppe der leistungsstarken Schüler stagniere.