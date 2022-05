Krieg in der Ukraine : „Wertvolle Überlieferung muss gerettet werden“

Berlin Im Krieg werden auch Kulturschätze und Dokumente zerstört. Das Bundesarchiv will der Ukraine nun helfen, die eigene Kulturgeschichte zu retten und kündigt Unterstützung an.

Das Bundesarchiv hilft ukrainischen Archiven mit Geräten und Material, um die wertvollen Bestände im Kriegsgebiet sichern zu helfen und zu digitalisieren. Es wird dazu weitere vier A2-Buchscanner beschaffen und sich mit Partnern vor Ort um den Support für Installation und Betrieb der Scanner in der Ukraine kümmern. In den vergangenen Wochen hat das Bundesarchiv bereits je einen Flachbett- und einen Einzugsscanner, Verpackungsmaterial, Transportkisten und ein Notstromaggregat in die Ukraine geliefert und so unter anderem das Staatliche Archiv in Ivano-Frankivsk sowie das Staatliche Historische Archivs von Lviv unterstützt.