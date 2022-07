Entlastungen für Bürger : Bundesarbeitsminister Heil plant „deutliche Erhöhung“ der Hartz-IV-Sätze

Arbeitsminister Heil will bei künftigen Hilfspaketen des Staates darauf achten, nur noch kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die teureren Preise für Lebensmittel und Strom bereiten vielen Familien Sorgen. Das gilt umso mehr für Hartz-IV-Empfängern, denen das Geld kaum zum Leben reicht. Nach einer Erhöhung des Regelsatzes im Januar 2022 soll es eine weitere geben.

Im laufenden Sommer wolle er den Gesetzentwurf zur Umwandlung der Hartz-IV-Leistungen in ein Bürgergeld vorlegen. Die Einführung eines Bürgergeldes haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Bürgergeld werde das System entbürokratisieren, Menschen in der Not würden verlässlich abgesichert, sagte Heil: „Unser Sozialstaat muss dafür sorgen, dass Menschen, die keine finanziellen Rücklagen haben, auch über die Runden kommen können.“