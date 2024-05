Extremismus Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliches IS-Mitglied an

Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Oberlandesgericht Dresden Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) erhoben. Als Kämpfer soll der Mann an einer militärischen Auseinandersetzung um die irakische Erdölraffinerie Baidschi, rund 200 Kilometer nördlich von Bagdad, im Jahr 2014 teilgenommen haben, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit.